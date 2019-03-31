Люка Зидан дебютировал в воротах "Реала"

Мадридский "Реал" одержал тяжелейшую победу над аутсайдером Ла Лиги "Уэской" 3:2. В воротах "королевского клуба" дебютировал сын главного тренера Зинедина Зидана Люка.

Первый же удар по воротам 20-летнего Зидана обернулся голом. Люка не среагировал на удар Кучо Эрнандеса, и "Уэска" вышла вперед. Ценой больших усилий мадридцы сумели отыграться. Иско с близкого расстояния вогнал мяч под перекладину. Перед самым перерывом гости могли забить второй мяч, но мяч после удара Эсекьеля Авилы разминулся с воротами.

Ничья с последней командой лиги не входила в планы "Реала". И столичная команда сумела вырваться вперед. Даниэль Себальос после передачи Карима Бензема поразил ворота гостей. Но "Уэска" сумела отыграться. Цели достиг удар Хавьера Эхейты. На этот раз Зидан-младший виноват не был.

Однако "Реал" сумел дожать гостей. На 89 минуте Карим Бензема принес "Реалу" победу с результатом 3:2. Мадридцы выиграли вторую встречу под руководством Зинедина Зидана и занимают третье место.