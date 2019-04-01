Выборы на Украине: день голосования стал рекордным по количеству преступлений

Во время голосования украинская полиция зафиксировала свыше двух тысяч нарушений. Речь о покупке голосов, незаконной агитации, организованном подвозе избирателей, выдаче бюллетеней без документов. Уже возбуждено 31 уголовное дело. Зарубежные наблюдатели жестко критикуют организацию голосования.

Пока на одни участки зазывали с песнями и танцами, на других орудовали воры. По сообщениям украинского МВД, мужчина пытался оставить без связи окружной избирком, украв кабель. С опозданием открывались участки – один из них, в Кривом Роге, возмущенные пенсионеры брали штурмом. Оборона чиновников продержалась недолго.

Зловещее послание киевским властям адресовал житель Луцка – оставил рядом с урной веревку и мыло. В Черниговской области мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в кабинку для голосования. Во время ЧП никто не пострадал, огонь был быстро потушен. Возможно, чтобы предотвратить подобные инциденты, в Днепре решили максимально обезопасить бюллетени – хранили их в опечатанной кастрюле, которую прятали в холодильнике. В день выборов активизировались телефонные террористы – сообщения о заминированных станциях метро и гостиницах фиксировались по всей стране. В том числе, в Киеве. А Виталий Кличко спокойно приехал голосовать в спортивном костюме и на велосипеде. Петр Порошенко пришел на участок со своим внуком, который спровоцировал небольшой конфуз, запутавшись в длинном бюллетене.

В более затруднительной ситуации оказался один из избирателей – вместе со своим голосом отдал паспорт. А одного мужчину в кабинку для голосования доставили в сопровождении медсестер. Не смогла с первого раза проголосовать супруга одного из участников предвыборной гонки – Анатолия Гриценко. Ее попросту не было в списках избирателей.

В Одесской области сотрудница избирательной комиссии на работу пришла, как на праздник – была отстранена за пьянство. "Навеселе" работал и один из наблюдателей от штаба Порошенко. Правда, недолго – его выгнали. На некоторых участках сами собой пропадали подписи. На одном – возмущенные избиратели обнаружили ручки с исчезающими чернилами.

В полицию обращались люди, которые находили в списках избирателей своих умерших родственников. В Закарпатской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях поступали данные о подкупе избирателей. Множество зафиксированных нарушений было связано с фотографированием бюллетеней. Что запрещено украинским законодательством. Отличился здесь Олег Ляшко. Он на камеры продемонстрировал, за кого проголосовал. Теперь ему грозит наказание – до трех лет лишения свободы. Об этом заявляют представители МВД. А вот международные наблюдатели заявляют об ужасной организации выборов.

Заявление сделали в штабе Тимошенко – обвинили СБУ в фальсификациях. Ее партия мобилизует сторонников, обещает провести свой подсчет голосов. О нарушениях и провокациях говорил и Юрий Бойко – сообщил о колоссальном давлении властей на бюджетников. По официальным данным в полицию поступило около 2 тысяч сообщений о нарушениях, возбуждено больше 30 уголовных дел.