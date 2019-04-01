Гол Мбаппе принес "Пари Сен-Жермен" очередную победу

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" одержал очередную победу в первенстве страны. В матче 30 тура парижане победили в гостях "Тулузу" 1:0.

Судьбу встречи решил гол Килиапа Мбаппе за 16 минут до финального свитка. Нападающий "ПСЖ" замкнул прострел Тило Керера. Этот гол стал для Килиана 27 в чемпионате страны.

"Пари Сен-Жермен" набрал 80 очков и уверенно лидирует в чемпионате. Ближайший из преследователей "Лилль" отстает на 20 очков.