У Владимира Зеленского разыгрался аппетит

Лидирующий в настоящее время в президентской гонке на Украине шоумен Владимир Зеленский рассказал, о чем спросил бы при встрече президента России Владимира Путина. По его мнению, Россия должна выплатить денежную компенсацию за "отобранные территории".

В ходе брифинга кандидат на высший государственный пост поделился своими фантазиями: "Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации [ситуации] в Крыму и Донбассе?"

Ранее Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в том числе, в участии в конфликте в Донбассе на стороне ополчения. Россия это категорически отрицает, называя подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, напоминает РИА Новости.

Как известно, Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором абсолютное большинство жителей региона высказались за вхождение в состав России. Украина же по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Как сообщалось, выборы президента Украины прошли в воскресенье, 31 марта. Согласно данным Центризбиркома, пока никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Сейчас в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, на выход во второй тур претендуют также действующий президент Украины Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.