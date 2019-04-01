Большая часть украинцев в Польше проигнорировала выборы

В Варшаве голосование пришлось продлить на полчаса. За пять минут до окончания работы избирательных участков на территорию посольства запустили всех, кто стоял в очереди.

Избирательные участки в Польше закрылись в 21 час по киевскому времени. До самых последних минут у стен украинского посольства был ажиотаж. Связанный с большим желанием украинцев исполнить гражданский долг, по мнению Киева, а по нашим наблюдениям — с минимальной пропускной способностью избирательных участков и их количеством.

На всю Польшу — четыре участка. В Гданьске, Кракове, Люблине и Варшаве. Представить себе, что на них смогли бы проголосовать более миллиона украинцев, проживающих в Польше, невозможно. Вероятно, Киев всё-таки довольно здраво оценивал электоральную активность своих граждан, предпочитающих жить за границей. Впрочем, картинка у украинских каналов получилась отличной. Весь день у стен посольства стояли несколько сотен человек – несомненно, самых активных и сознательных.

Чтобы отстоять час в очереди нужно обладать гражданской сознательностью. Ещё большей нужно было обладать, чтобы встать заранее на консульский учёт в посольстве. А для этого нужно было явиться заранее в посольство и отстоять ещё одну очередь. Нужны ли были нынешней украинской власти голоса живущих здесь гастарбайтеров, многие из которых разочаровались в стране и власти. Большой вопрос. Потому и на участках, несмотря на видимые очереди, тысячи, в лучшем случае десятки тысяч избирателей. Но никак не сотни, и уж тем более не миллион.

Весь день у посольства дежурила польская полиция. Четыре машины с десяток сотрудников в форме. Впрочем, все прошло тихо и гладко. Иногда кто-то громко говорил — за Порошенко. В ответ из толпы неслось громкое "ганьба".

Точных данных по явке в Польше нет. Но очевидно, что подавляющая часть потенциальных избирателей здесь выборы проигнорировала.