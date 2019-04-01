В Турции прошли выборы мэров Стамбула, Анкары и Измира

Турецкая оппозиция объявила о победе на выборах мэров в Стамбуле, Анкаре и Измире. Хотя Центризбирком страны озвучить официальные данные пока не может — как сообщил его глава, для начала необходимо обработать все жалобы, поступившие от избирателей и наблюдателей. Кроме того, он пообещал начать расследование в отношении тех телеканалов, которые начали публиковать данные голосований раньше официального разрешения, сообщает телеканал "Россия 24".