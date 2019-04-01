ЦИК Украины подсчитал явку на выборах

По информации Центральной избирательной комиссии Украины, явка избирателей на выборах президента страны составила 63,48 процента. Она основана на данных 198 избирательных округов из 199 по всей стране.

Из более чем 26 миллионов включенных в избирательные списки граждан Украины в голосовании на выборах главы государства приняли участие более 17 миллионов человек, передает ТАСС.

Явка менее 60 процентов зафиксирована в Донецкой, Закарпатской, Луганской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областях. Также ниже средней была явка в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях, передвает "Интерфакс".

Наиболее высокая явка зафиксирована в Волынской (68,33 процента) и Львовской (68,88 процента) областях, а также в Киеве (67,99 процента). В остальных областях явка была также выше средней.