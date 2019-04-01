В штате Аризона разбился военный вертолет: пилоты погибли

В минувшую субботу, 30 марта, в американском штате Аризона в результате крушения вертолета Bell AH-1Z Viper погибли два пилота Корпуса морской пехоты США.

Трагический инцидент произошел во время тренировочного полета. О причинах случившегося не сообщается, передает "Интерфакс".