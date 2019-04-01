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1 апреля 201902:19

Зинедин Зидан: Люка – не только мой сын, но и игрок "Реала"

Global Look Press

Мадридский "Реал" одержал свою вторую победу под руководством вернувшегося на пост главного тренера Зинедина Зидана. "Королевский клуб" не без труда обыграл "Уэску" 3:2. Ворота "Реала" впервые защищал 20-летний Люка Зидан.

Сын главного тренера пропустил первый мяч уже на третьей минуте, причём этот гол стал следствием ошибки молодого вратаря. Однако в дальнейшем Зидан-младший действовал надежно и помог своей команде одержать непростую победу.

Зинедин Зидан объяснил почему он доверил ворота команды своему сыну. "Люка – не только мой сын. Он – футболист "Реала", его третий вратарь. Тибо Куруа не здоров, а Кейлору Навасу нужно было предоставить отдых. Поэтому я доверил ворота Зидану", — заявил главный тренер "королевского клуба".

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