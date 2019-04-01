Президент Алжира Бутефлика может досрочно покинуть свой пост

На фоне массовых демонстраций в Алжире президент страны Абдель Азиз Бутефлика может в ближайшие дни подать в отставку по состоянию здоровья. Официально четвертый президентский срок главы государства истекает 28 апреля.

Как сообщалось ранее, 11 марта текущего года президент Алжира в ответ на неутихающие протесты объявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый – пятый – срок, напоминает РИА Новости. Одновременно он пообещал созвать национальную конференцию для разработки проекта новой Конституции и проведения реформ.

Позднее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех призвал задействовать статью 102 Конституции, которая предусматривает объявление должности президента вакантной в случае, если глава государства не может выполнять свои функции по состоянию здоровья.

Политический кризис разгорелся в Алжире после решения 82-летнего Бутефлики баллотироваться на пятый президентский срок, несмотря на проблемы со здоровьем, возникшие в 2013 году после инсульта. Страну охватили массовые акции протеста с требованием коренных перемен во власти, демонстранты и оппозиционеры требовали безотлагательной и полной смены власти в стране.