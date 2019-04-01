Три болельщика были госпитализированы с ножевыми ранениями после матча "Селтик" – "Рейнджерс"

Центральный матч 31 тура чемпионата Шотландии между "Селтиком" и "Рейнджерс" сопровождался столкновениями фанатов двух команд. Были госпитализированы несколько болельщиков.

В одной из драк сразу человека были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один пострадавший был ранен в шею, двое – в спину. Сведений о состоянии здоровья раненых пока нет.

"Селтик" выиграл 2:1 и, набрав 73 очка, лидирует в чемпионате и опережает "Рейнджерс" на 13 оков. "Кельты" близки к тому, чтобы в восьмой раз подряд выиграть чемпионский титул.

