Владимир Зеленский уходит в отрыв

По результатам обработки 18,31 процента протоколов кандидат на пост президента Украины, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский лидирует: его поддержали 30,07 процента избирателей. Борьба за второе место развернулась между действующим главой государства Петром Порошенко и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко, разрыв между которыми составляет немногим более 3 процентов. При этом результат Владимира Зеленского почти вдвое выше, чем у Петра Порошенко. Явка избирателей составила 63,48 процента.

Ранее Петр Порошенко заявил, что выборы на Украине прошли свободно, по стандартам ОБСЕ. В то же время, избирательный штаб Юлии Тимошенко обвинил Службу безопасности Украины в фальсификациях и провокациях на выборах, при этом сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.

По данным МВД Украины, по состоянию на 22.00 полиция зафиксировала более 2,1 тысячи сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах президента, возбуждено 39 уголовных дел, напоминает ТАСС.

Все экзитполы, проводимые на Украине, показали, что во второй тур президентских выборов, который будет назначен на 21 апреля, выходят Зеленский и Порошенко. Так, согласно результатам Национального экзитпола, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований Александра Разумкова, фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии, Зеленский получил поддержку 30,4 процентов избирателей, Порошенко — 17,8 процента. На третьем месте оказалась Тимошенко с результатом 14,2 процента, за кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко отдали голоса 9,8 процента, за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко — 7,1 процента. Остальные кандидаты набрали менее 7 процентов голосов.