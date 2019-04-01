На северо-западе Москвы полыхает крупный пожар

В здании склада, расположенного на 3-й Хорошевской улице на северо-западе Москвы, возник крупный пожар.

Первоначально горела кровля склада на площади 400 квадратных метров, огонь перешел на расположенное рядом офисное здание. К настоящему времени площадь возгорания достигла 3 тысяч квадратных метров, передает ТАСС.