ДТП под Тулой унесло жизни 5 человек

В ночь на понедельник, 1 апреля, в Тульской области на трассе Новомосковск – Сокольники в результате столкновения легкового автомобиля с деревом погибли пять человек.

По предварительным данным, автомашина Ford Mondeo вылетела с дороги в кювет, где столкнулась с деревом. Погибшие – водитель и все пассажиры. На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, причины трагедии пока не установлены, передает ТАСС.