Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый "Рукбан"

Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории. Их обеспечили временным жильем, обещают дать работу. Люди говорят, что пережили настоящий ад, в котором правят американские военные.

Полные одеял, ковров, мебели, жестяных тазов и вёдер. Десятки забитых до отказа грузовых автомобилей пересекают границу между оккупированной и свободной сирийской территорией. Впервые за несколько лет 350 беженцев покинули многострадальный лагерь. Пережив в Рукбане насилие, болезни и жесточайший голод.

После Рукбана центр для беженцев в Хомсе словно пятизвездочная гостиница. В помещениях бывшей школы тепло, есть электричество и вода. Матрасы и одеяла. Минимальные условия, ради которых людям пришлось рисковать и разрабатывать план побега.

Али Жаж — глава большой семьи. Жена и пятеро детей рядом. Пусть грязные и измученные, зато сытые. Во временном центре пребывания — полный пансион. Вот обед. Горячий суп, макароны с мясом, хлеб, вода. Скромно. Но люди рады и этому.

Медики, к которым люди не имели доступа несколько лет, в центре каждый день. Врачи красного полумесяца ведут ежедневный осмотр и привозят медикаменты. Тяжело больных распределили по больницам провинции. Дети, а их здесь больше половины, прошли вакцинацию.

У многих проблемы с лёгкими, дыхательной системой, есть аллергики. Есть раненые. Видно, что с этими людьми в лагере обращались не лучшим образом. Возможно, били и калечили.

В центре ни блок постов, ни барьеров. Доступ и выход свободный. Но уходить пока мало кто собирается. Многим беженцам нужно восстановить документы, утерянные во время скитаний.

Обеспечить людей в Сирии обещают и работой. Мест полно. В стране потерявшей почти половину населения — на предприятиях и фермах кадровый голод. И лишним рукам здесь будут только рады.

Первые триста пятьдесят беженцев, как песчинка в пустыне. В неприемлемых условиях на границе с Иорданией сейчас удерживают во много раз больше женщин детей стариков. Решением вопроса возможно станет назначенная на 2 апреля встреча российских военных, сирийских властей, ООН, самих беженцев. Приглашены и американцы, до сих пор игнорировавшие проблему.