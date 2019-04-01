ЦИК Украины обработал треть протоколов

По итогам обработки 33,28 процента протоколов ЦИК Украины сообщил, что во второй тур выборов президента страны выходят кандидат на высший государственный пост Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, набравшие 30,16 и 16,69 процента голосов соответственно.

За лидера объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,18 процента избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко свои голоса отдали 11,43 граждан страны, передает "Интерфакс".

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заручился поддержкой 7,06 процента проголосовавших, экс-глава СБУ Игорь Смешко — 5,96 процента, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 5,13 процента, кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул — 4,19 процента, представитель партии "Свобода" Руслан Кошулинский — 1,65 процента.

Остальные кандидаты набирают менее 1 процента голосов Недействительными признаны 1,17 процента избирательных бюллетеней.