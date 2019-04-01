Ушел из жизни знаменитый оружейник Николай Макаровец

В Туле скончался разработчик систем залпового огня, легендарный конструктор Николай Макаровец. Ему было 80 лет. Долгие годы ученый возглавлял Научно-производственное объединение "Сплав". Под его руководством коллектив создавал военную технику, превосходящую многие зарубежные аналоги.

На счету специалиста более 300 научных трудов и более 140 патентов на изобретения. Указом президента на прошлой неделе Николай Макаровец был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени, сообщает телеканал "Россия 24".