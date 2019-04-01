Япония готовится к новой эпохе и новому императору

Новая эра в истории Японии получила название Рэйва. Об этом объявил генеральный секретарь кабинета министров. В прямом эфире японского телевидения Ёсихидэ Суга продемонстрировал кусок картона с двумя иероглифами, которые можно перевести как "порядок и гармония". Дело в том, что в Японии помимо привычной нам западной системы летоисчисления пользуются также своей собственной. По ней со дня вступления каждого нового императора на престол в стране начинается первый год новой эры.

Эра Рэйва наступит 1 мая, когда на престол взойдет нынешний кронпринц Нарухито вместо своего отца. Нынешний 85-летний император Акихито покинет престол по собственной просьбе в связи с преклонным возрастом. Его эпоха носила название Хэйсэй ("Установление мира") и длилась 31 год, сообщает телеканал "Россия 24".