Социальные пенсии в России увеличились

Правительство России увеличило на 2% размер социальных пенсий. Именно на столько они вырастут с понедельника. Пенсионному фонду поручено проинформировать об этом региональные отделения.

По данным Минтруда, такая индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых больше 3 миллионов человек — получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей. Соцпенсии детям-инвалидам и инвалидам детства первой группы выросли на 268 и 270 рублей соответственно.

Повышение размеров коснётся также военных, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной Войны, космонавтов и других групп граждан. Расходы на индексацию соцпенсий и других выплат до конца года составят 7 миллиардов рублей, сообщает телеканал "Россия 24".