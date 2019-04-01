Российские керлингисты потерпели третье поражение на чемпионате мира

В Канаде продолжается чемпионат мира по керлингу среди мужских комадн. Сборная России проиграла команде Швейцарии со счетом 7:9.

Сборная России, за которую выступали Сергей Глухов (скип), Артур Али, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Евгений Климов., оказала сопротивление швейцарцам. Но в итоге уступила 7:9.

Это поражение стало третьим для россиян. Ранее наша сборная проиграла шотландцам (2:8) и канадцам (3:13). Следующий матч российская команда проведет со сборной Южной Кореи.