Владимир Зеленский уверенно удерживает лидерство

По итогам обработки Центризбиркомом Украины 40,21 процента протоколов во второй тур выборов выходят кандидат в президенты страны, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко, заручившиеся поддержкой 30,23 и 16,65 процента избирателей соответственно.

За лидера объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко свои голоса отдали 13,14 процента принявших участие в выборах, кандидата от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко поддержали 11,48 граждан страны. За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко проголосовали 7,07 процента избирателей, экс-главу СБУ Игоря Смешко — 5,95 процента, лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,11 процента, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула — 4,2 процента, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского — 1,65 процента, передает "Интерфакс".

Остальные кандидаты набирают менее 1 процента голосов. Недействительными признаны 1,17 процента избирательных бюллетеней.