Вслед за Пореченковым на оскорбление Зеленского ответил Охлобыстин

Российский актер и режиссер Иван Охлобыстин отреагировал на оскорбление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в свой адрес, сообщает РИА Новости. На своей странице в социальной сети "Вконтакте" он написал: "Зря он нас идиотами назвал. Обидно. Мы считали его умным человеком. Вишь, как власть чарует. Мы не считаем его идиотом. Мы думаем, что он в опасности. Мы прощаем его".

Ранее на высказывание новоиспеченного политика отреагировал российский актер Михаил Пореченков, который высказал мнение, что у Владимира Зеленского пропало чувство юмора.

Как сообщалось, накануне выборов президента Украины Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали шуточные видеоролики в поддержку Владимира Зеленского. Кандидат в президенты Украины резко отреагировал на это, назвав российских актеров "идиотами" и предположив, что они сделали это за деньги.