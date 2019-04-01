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1 апреля 201909:59 Антон Подковенко

Зеленский и Порошенко встретятся во втором туре

На Украине подводят итоги голосования на выборах президента. По последним данным, около трети избирателей отдали голоса за шоумена Владимира Зеленского. Действующий президент Петр Порошенко набрал почти 17 процентов. На третьем месте — лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, а на четвертом — представитель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко. За него проголосовали около 11 процентов избирателей. На востоке Украины, а также на участках в Молдавии и Эстонии он вообще стал лидером голосования. По словам экспертов, это серьезный прорыв.

На данный момент в избиркоме говорят, что необходимого для победы числа голосов нет ни у одного из кандидатов. А значит будет второй тур. На участки пришли более 63 процентов избирателей, это почти 19 миллионов человек. Вместе с тем возможности голосовать Киев лишил около 10 миллионов украинцев, в том числе жителей народных республик Донбасса, а также граждан Украины, которые временно находятся на территории России.

Что дальше? Для Украины в ближайшие недели до второго тура — это самый острый вопрос.

Самые острые ток-шоу — вокруг вопроса, были ли честными результаты первого тура или нет. Народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестор Шуфрич, например, предложил смоделировать, что будет в ближайшее время, учитывая нынешние цифры, которые многие называют, мягко говоря, спорными.

Речь про штаб Юлии Тимошенко в первую очередь, где говорили о фальсификациях, подкупе и вбросах. Юрий Бойко тоже подчеркивал, что было административное давление. Если Тимошенко, допустим, обратится в суд, будет два варианта.

"Они идут в суд и доказывают в суде правомерность своих обвинений. Пытаются доказать, что они не первые, но и не третьи. Суд принимает какое-то решение, — говорит Шуфрич. — Тут правда интересна логика суда. Они думают так: мы сейчас примем решение, за которое нас потом догонят, или же мы сегодня закончим мучения Порошенко и вместе с ним Украины, дадим возможность Тимошенко по-честному побороться с Зеленским во втором туре. И это будут самые честные выборы! Это один вариант. Или они скажут – все-таки Порошенко. И потом будет второй тур между Порошенко и Зеленским".

Этот вариант в СМИ называют наиболее вероятным. А вот как поведут себя оппозиционные политики? Отойти в сторону, предоставив Зеленскому бороться с Порошенко один на один, либо объединиться против действующего президента Украины. На этом фоне интересно выглядит заявление одного из кандидатов, экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

"Я не хочу для страны еще пять лет фальши, обмана, мародерства на крови, и поэтому я ни при каких обстоятельствах не поддержу и не проголосую за Петра Порошенко, — подчеркнул лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. — Я его очень хорошо знаю. Я также не могу говорить, чтобы голосовали или не голосовали за Владимира Зеленского".


Как говорится, все поняли. А интрига второго тура закручивается все сильнее. Петр Порошенко, как только закрылись участки, в эфире национальных телеканалов, что называется, зашел с козырей.

"Важно, кто будет представлять нас на международных встречах с нашими западными партнерами. И кто будет представлять нашу страну на спорах с Москвой. А Россию будет представлять не Максим Галкин и не Евгений Петросян!"- сказал Порошенко.

Российская тема в контексте санкций, Крыма и Донбасса — основная в программах всех кандидатов в президенты Украины. Зеленский, например, говорил, что "не знает, как сделать Крым украинским". Порошенко отказывается понять очевидное.

"Он дошел до второго тура, слава богу дня него, но это беда для украинского народа, — считает депутат Верховной рады Украины V, VI, VII созывов Владимир Олейник. — А дальше он будет отрабатывать технологии фальсификации при подсчете результатов. Он будет использовать административный ресурс и ловить неопытного Зеленского".

В студиях украинских ток-шоу кампанию Зеленского называют в том числе технологичной — за него, действительно, в Сети в основном агитировали — и удачливой. Правда, говорят с некой иронией.

"Я хочу поблагодарить наших всех украинцев, которые голосовали сегодня не по приколу!" – сказал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Во втором туре будет не до шуток, это в Сети сейчас пишут про украинские выборы. Что сейчас Зеленский выстрелил, мало кого удивило. А вот как дальше?

"Я желаю нам одного – чтобы было честно. И второе: власть с девятью процентами доверия общества (в этом они просто чемпионы мира) – не имеет права оставаться. В этом и есть демократия", — заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

Но сейчас те, кто пришел на избирательные участки, обсуждают все-таки другие цифры и возможные коалиции. Кто кого поддержит и поддержит ли? Главный вопрос ночи после выборов.

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