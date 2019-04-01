Россиянин Бивол признан боксером месяца по версии WBA

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол был признан боксером прошедшего месяца. Такое решение приняла организация по итогам поединков в марте.

9 марта Бивол провел уже пятую защиту титула​​​. В 12-раундовом бою российский боксер сумел по очкам победить американца Джо Смита-младшего. Судейское решение было единогласным.

Напомним, что в активе 28-летнего россиянина 16 побед в 16 поединках.