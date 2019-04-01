На разбившемся самолете совладелицы группы S7 может не быть черных ящиков

В Германии начали официальное расследование катастрофы с частным самолетом, на борту которого была совладелица группы S7 Наталья Филева, передает телеканал "Россия 24".

31 марта воздушное судно летело из французских Канн. У практически нового бизнес-джета, который эксплуатировали менее трех лет, внезапно возникли проблемы при посадке в аэропорту Эгельсбаха (Франкфурт-на-Майне). По заявлениям полиции — самолет сгорел полностью. При крушении также погиб отец Филевой Валерий Карачев и пилот самолета Андрей Дикун.

Как сообщили в Западно-Сибирском Межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта, готовятся документы для передачи органам, проводящим расследование авиакатастрофы, в которой погибла совладелица авиакомпании S7 AirSpace Corporation. Расследованием будет заниматься МАК, передает "Интерфакс".

По словам начальника пресс-службы полиции города Дармштадт Андреа Лсб, подтверждение личности погибших в авиакатастрофе в ФРГ может занять 2-3 недели. Самолет полностью сгорел, идентификация затрудняется, вероятно, потребуется сличение проб.

Между тем, на разбившемся в Германии частном самолете может не оказаться бортовых самописцев. Как сообщил ТАСС первый заместитель председателя Межгосударственного авиационного комитета Сергей Зайко, данный самолет может быть не оборудован бортовыми самописцами. Он пояснил, что для самолетов авиации общего назначения такого обязательного требования нет. По его словам, от властей Германии пока нет информации, что самописцы найдены.