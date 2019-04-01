Прокуратура выяснит причины попадания нефтепродуктов во впадающую в Байкал реку

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды в горной реке Выдрино, впадающей в Байкал. Напомним, ранее рыбаки обнаружили на ней радужные пятна. На месте событий побывал корреспондент ГТРК "Иркутск" Игорь Пиханов.

Во время рыбалки в Бурятии житель Байкальска Александр Кижаев обнаружил в лунке масляные пятна и мазут. Как предположил очевидец, нефтепродукты могло принести течением. "Увидел, что все испачкалось в мазуте, и леска, и сапоги", — рассказал рыбак.

Такие же пятна с резким запахом солярки обнаружил и Александр Попов. Мужчина даже пытался убрать их из лунки ситом. "Обычно, как начинается течение, начитает идти муть. Но вот откуда эти пятна?", — говорит Александр.

Следует отметить, что попадание в Выдрино нефтепродуктов может принести существенный ущерб не только самой речке, но и Байкалу, а также ценным породам рыбы, которые используют этот водоем для нереста. Напомним, пик загрязнения был около недели назад. Тогда из рыбацких лунок всплывали целые куски мазута. Следы остались до сих пор. Местные жители уверены, что во всем виноваты строители. Выше по течению началось возведение автомобильного моста.

Строители в свою очередь вину отрицают. Они утверждают, что причиной попадания в воду нефтепродуктов стал двигатель сломавшегося на мосту грузовика, из которого вытекло много масла и топлива.

Теперь причинах загрязнения будет разбираться прокуратура. Нарушителей привлекут к уголовной отвественности. "Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала по данному факту проверку. Будут подключены контролирующие органы", — сообщила старший помощник прокурора Наталья Рягузова.

На месте ЧП с проверкой уже побывали специалисты Росприроднадзора. Они отобрали пробы воды. Сейчас экспертам предстоит оценить размер нанесенного экологии ущерба, определить виновных и назначить ответственного за работы по очистке русла.