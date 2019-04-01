Переживем понедельник: москвичей обрадуют погожие деньки

В понедельник в Москве будет ветрено и облачно, а со вторника начнется потепление.

Как рассказал "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ночью через Москву прошел фронтальный раздел. Из-за этого утром ожидается небольшой дождь с мокрым снегом и ветер до 15 метров в секунду.

Но уже со вторника в центре европейской России начнет господствовать мощный антициклон. До конца недели в Москве будет солнечно и без осадков. Ночью будет около плюс 1 – минус трех градусов, днем – 7 градусов тепла и выше. Резко погода к следующим выходным испортиться не должна.

По словам Вильфанда, весна полным ходом идет в столичном регионе. Сейчас снежный покров составляет всего 2 сантиметра. В Москве снег сойдет к концу воскресенья, а в Подмосковье — к концу следующей недели.