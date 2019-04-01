Дружба врозь: договор между Россией и Украиной прекратил действие

С 1 апреля по инициативе украинской стороны прекратил свое действие договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, передает телеканал "Россия 24".

Накануне об этом с радостью напомнил своим избирателям Петр Порошенко. Соответствующий закон он подписал в декабре. Судя по всему, президент Украины считает это своим достижением.

Документ подписан 31 мая 1997 года и вступил в силу после обмена ратификационными грамотами, который имел место 1 апреля 1999 года. Договор автоматически продлевался каждые 10 лет. Он закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Народные депутаты Украины одобрили прекращение действия данного договора 6 декабря 2018 года.