На мусорных полигонах Пермского края введен весовой контроль

В Пермском края сделали первый шаг в процессе приведения в порядок мусорных полигонов — введены пункты весового контроля. Теперь в режиме онлайн данные из этих пунктов поступают в центр обработки информации регионального оператора. В Пермском крае уже пять из тринадцати мусорных свалок оборудованы спецустройствами.

Корреспондент ГТРК "Пермь" попытался выяснить — для чего же это всё нужно. Так, грузовая машина везет ТБО: строительный мусор, стекло, пищевые отходы — то, что попадает на контейнерные площадки. Все это на пункте взвесят и опишут, данные тут же отправят региональному оператору. Сама процедура разгрузки занимает всего несколько минут, но даже ее можно автоматизировать. Так что на полигоне, водитель практически не теряет времени. Оператор пункта весового контроля Алексей Блинов показывает, что заехавший грузовик весит 14 тонн 390 килограмм. Как только он разгрузится, будет видна масса пустой машины, соответственно можно вычислись вес груза.

Стоит отметить, что у перевозчиков появляется реальный стимул довести мусор до полигона ТБО, а не выгружать в ближайшем лесу, иначе услуга не будет оплачена. Главный эколог ПКГУП "Теплоэнерго" Юлия Скопец подчеркнула, что теперь "мы сможем контролировать реальный вес отходов, который поступает на полигон для захоронения. А это, в свою очередь, позволит нам контролировать мощности полигона".

Федеральный закон о полигонах, где идет захоронение твердых бытовых отходов, вступил в силу с начала 2019 года. Полигоны обязаны иметь пункты весового контроля. Однако раньше эта процедура была добровольной, сейчас стала обязательной. Кроме поста все полигоны должны иметь ограждающие валы, очистные сооружения с отведением и фильтрацией сточных вод. Эти условия закладываются в единый тариф на вывоз мусора, по которому работает оператор. Единый тариф, принятый в конце прошлого года, составляет 3 840 рублей за тонну.