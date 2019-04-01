В международных учениях в Финляндии примет участие сторожевой корабль "Надежный"

В международных учениях "Полярис-2019" примет участие пограничное УФСБ России по Калининградской области. Тренировки начнутся 2 апреля в в Ботническом заливе Балтийского моря, неподалеку от города Уусикаупунки. В них будут задействованы сотрудники береговой охраны Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии, Дании, США, Канады и России. Об этом сообщает ГТРК "Калининград".

В ходе учений представители служб отработают совместные действия и обменяются опытом работы во время экстренных ситуаций в условиях Арктики. "Это станет первым серьезным международным походом за последние несколько лет. Мы пройдем через все Балтийское море. К учениям привлекут корабли, катеры служб береговой охраны и авиацию. Планируется отработать технику поиска и спасения людей в море", — пояснил капитан первого ранга Александр Критский.

Россию на масштабных международныех учениях представит сторожевой корабль 2-го ранга "Надежный". Это самое большое судно калининградских пограничников. Оно оснащено новейшим оборудованием, которое служит не только для охраны государственных границ, но и спасения на море терпящих бедствие людей. Из порта Калининграда "Надежный" отправится сегодня.