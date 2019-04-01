Шарапова поднялась на две строчки в рейтинге WTA

Россиянка Мария Шарапова сумела подняться на две позиции в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации. На данный момент она занимает 28-е место, набрав 1706 очков. Лучшая из россиянок Дарья Касаткина осталась на 22-й позиции с 2400 баллами.

Возглавляет рейтинг WTA японская теннисистка Наоми Осака (6021). Следом идут румынка Симона Халеп (5782), чешки Петра Квитова (5645) и Каролина Плишкова (5580), немка Ангелина Кербер (5165), голландка Кики Бертенс (5050), украинка Элина Свитолина (5020), американка Слоан Стивенс (4287), австралийка Эшли Барти (4275) и белоруска Арина Соболенко (3595).

В сотне лучших теннисисток мира, не считая Касаткину и Шарапову, оказались девять россиянок. Анастасия Павлюченкова занимает 33-е место в рейтинге WTA. Далее расположились Екатерина Александрова (56-е), Евгения Родина (68-е), Анастасия Потапова (70-е), Маргарита Гаспарян (75-е), Вероника Кудерметова (80-е), Вера Звонарева (86-е), Екатерина Макарова (94-е) и Виталия Дьяченко (96-е).