Люди с временной регистрацией не смогут голосовать на выборах в МГД

Люди с временной регистрацией не смогут голосовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

"На предстоящих 8 сентября выборах депутатов Мосгордумы люди с временной пропиской голосовать не смогут. Проголосовать на этих выборах вправе только граждане, имеющие постоянную московскую прописку", — говорится в сообщении.

Как уточняется, необходимые поправки могут быть приняты только после выборов 8 сентября. Даже если на федеральном уровне их примут до этого, необходимые изменения в избирательный кодекс Москвы смогут утвердить уже после выборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва — не раньше осени 2019 года.

"Внести изменения в выборное законодательство — требование Конституционного суда. Именно поэтому был подготовлен проект федерального закона (№6551937 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Он позволит участвовать в голосовании россиянам, не имеющим прописки по месту жительства, но зарегистрированным по месту пребывания в определенном регионе не позднее чем за три месяца до дня выборов. Для этого им нужно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения ("мобильный избиратель")", — уточняется в материале.

Как отметил в своем телеграм-канале глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, решение было принято в прошлую пятницу после ряда дискуссий и согласований.

"Пятница прошла в дискуссиях, объяснениях и согласованиях. Итог – имеющие временную регистрацию в Москве не будут иметь права голоса на выборах в Московскую городскую думу в сентябре 2019 года", — написал Алексей Венедиктов.

В настоящий момент Мосгоризбиркомом утверждена только концепция проекта. Она предусматривает возможность проголосовать гражданам без прописки по месту жительства не раньше 2023 года.