Фура протаранила автобус: момент серьезного ДТП в Москве сняли на видео

В объектив автомобильного регистратора очевидца попал момент столкновения автобуса и грузовика, произошедшего в воскресенье, 31 марта, на Киевском шоссе в Новой Москве в районе города Московский.

Как сообщалось ранее, автовоз протаранил автобус, стоявший на "аварийке", еще одним участником ДТП стал легковой автомобиль.

ДТП на Киевском ш.26 км: водитель автовоза врезался в стоящий на аварийке автобус,со слов водителя грузовика "отвлекся на летящий самолет во Внуково" .Пострадало 5 пассажиров автобуса(не тяжело) и водитель автовоза. pic.twitter.com/p3jjabpBN8 — Московский транспорт (@DtRoad) 31 марта 2019 г.

В результате инцидента пострадали шесть человек – водитель фуры и пять пассажиров автобуса. Один из травмированных был доставлен в лечебное учреждения на вертолете.

По некоторым данным, мужчина, управлявший грузовиком, "отвлекся на летящий самолет во Внуково".