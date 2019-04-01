"Ценитель искусства" украл статуэтку у юного скульптора в Москве

Посетитель Московского академического художественного музея умыкнул выставленную в холле статуэтку собаки, причем сделал это непосредственно под камерой наблюдения, зафиксировавшей действия мнительного воришки.

Две статуэтки были выполнены 18 летней студенткой именитого образовательного учреждения и выставлены в холле здания на Крымском Валу. Мужчина, как видно на кадрах, прикарманил лишь одно произведение искусства: он долго мялся перед тумбой, поправляя куртку и шарф, но в конце концов отправил фигуру пса в портфель и спешно ретировался.

"Ценителем искусства", как уточняет МВД, оказался 53-летний москвич, который после задержания признался, что ему очень понравился экспонат, что и послужило причиной кражи.

"Пса" вернули скульптору, мужчину отпустили домой, взяв с него обязательство явиться в полицию по первому требованию.

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