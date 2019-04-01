От 60-ти и старше: две трети россиян не могут жить без юмора

В День смеха, который отмечается 1 апреля, ВЦИОМ опубликовал данные опроса, которые свидетельствуют о том, что большинство россиян не могут обойтись без юмористических телепередач. При этом старые добрые юмористы отечественного телевидения обходят по популярности многих современных комиков.

Опрос также показал, что больше половины респондентов (почти 60 процентов) смотрят юмористические программы по телевидению. Причем, почти каждый третий (31 процент) смотрит их ежедневно или через день, 22 процента — несколько раз в месяц, а 6 процентов опрошенных — несколько раз в год.

Данные опроса социологов также свидетельствуют о том, что популярнее всего юмористические передачи среди респондентов от 60 лет и старше, и именно среди этой категории телезрителей 39 процентов смотрят их ежедневно или через день, а каждый четвертый — несколько раз в месяц.

При этом 40 процентов респондентов признались, что практически не смотрят юмористические телепередачи, передает "Интерфакс".

Что касается популярности артистов юмористического жанра, то самыми любимыми респонденты называли Михаила Задорнова (21 процент) и Евгения Петросяна (20 процентов), на третьей строчке по популярности среди опрошенных — Михаил Жванецкий (9 процентов).

Их популярность тем выше, чем старше возраст опрошенных. Что же касается молодежи от 18 до 24 лет, то они предпочитает шутки Павла Воли (20 процентов в этой возрастной категории) и Гарика "Бульдога" Харламова (14 процентов).

Комментируя эти данные, директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов отметил, что юмор выполняет в обществе функцию психологической разрядки, поскольку с его помощью людям удается преодолевать страхи и тревоги.