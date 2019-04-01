Военные саперы ЦВО подорвут лед на реках Марий Эл и Башкирии

Сотрудники инженерно-саперных подразделений ЦВО взорвут лед на реках Марий Эл и Башкирии. Это поможет защитить населенные пункты от паводка. Об этом сообщает ГТРК "Марий Эл" со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Военные саперы за время своей работы подорвали на руслах рек более 83 тысяч квадратных метров ледяного покрова. За все время противопаводковых мероприятий специалисты израсходовали около двух тонн взрывчатки. В ближайшие дни подрывные работы начнут в Марий Эл и Башкирии, сообщает пресс-служба округа. Напомним, 29 марта военнослужащие ЦВО уже взрывали лед на реках Республики Татарстан.

Всего в местах дислокации войск ЦВО — регионах Сибири, Урала и Поволжья — сформировали 27 подрывных групп, а также 12 понтонных подразделений и эвакуационно-спасательных бригад. В случае необходимости на помощью местному населению придут более шести сотен военных и почти семьдесят единиц спецтехники.

В состав оперативных групп вошли самые подготовленные военнослужащие. В работе им будут помогать плавающие транспортеры, автомобили повышенной проходимости и санитарные машины с медработниками. Работу инженеров на местах обеспечат власти регионов и территориальные органы МЧС.