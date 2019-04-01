Выборы на Украине: ЦИК обработал 65 процентов бюллетеней

Центризбирком Украины обработал уже 65.75 процента голосов. Такие данные приведены на сайте ЦИК Украины на 11.00 по московскому времени.

По сравнению с данными за утро расстановка сил не изменилась: на первом месте — Владимир Зеленский (30.41%), на втором — Петр Порошенко (16.28%), на третьем — Юлия Тимошенко (13.10%), на четвертом — Юрий Бойко (11.59%).

Центральная избирательная комиссия Украины уже официально заявила о том, что в стране пройдет второй тур выборов — он состоится 21 апреля.