Руководство "Анжи" не приняло отставку Адиева

Наставник махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, подавший заявление об уходе со своего поста после проигранного матча "Краснодару", продолжит работать в команде. Руководство дагестанского клуба решило оставить специалиста на должности главного тренера.

"Мы нормально поговорили, конечно, он на эмоциях сделал это заявление. Мы не приняли отставку, Адиев продолжит работать с "Анжи", – цитирует ТАСС генерального директора клуба Абсалутдина Агарагимова.

В 21-м туре чемпионата России по футболу "Анжи" в гостях уступил "Краснодару" со счетом 0:5. После матча Адиев заявил о готовности уйти из команды. Напомним, что с начала сезона дагестанский клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием.