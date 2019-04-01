Мотоциклист оказался на крыше легковушки после ДТП с такси в Воронеже. Видео

Вечером в воскресенье, 31 марта, на улице 20 лет Октября в Воронеже произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста. Момент столкновения попал в объектив автомобильного регистратора.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, 30-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" попытался совершить левый поворот, не предоставив преимущество в движении 49-летнему байкеру на Suzuki.

После аварии мотоциклиста по инерции забросило на крышу, а затем мужчина скатился на асфальт.

В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства получил травмы и был госпитализирован.