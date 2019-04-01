Депутаты Рады теперь будут драться не в зале, а на ринге

В Верховной Раде Украины установят боксерский ринг, столы для пинг-понга, а также организуют места для игры в дартс. Данные меры призваны "снизить уровень стресса и нервных заболеваний среди депутатов" и в целом улучшить качество работы парламента, где разногласия между народными избранниками нередко перерастают в рукопашное выяснение отношений.

Нововведения прописаны в специальной программе "Спорт для депутатов", которая стала частью "Стратегии развития Верховной рады Украины" до 2020 года.

По данным телеканал "112 Украина", ринг должен появиться в Раде уже в октябре-ноябре этого года. Тренироваться депутаты смогут под руководством известных спортсменов. Весной 2020 года будет введен второй этап программы — за каждым из депутатов будет закреплено определенное количество часов, которое он должен будет уделить спорту.