Свадьба на Останкинской башне: в Москве расширен перечень мест для брачных церемоний

В Москве появятся 20 новых площадок для проведения свадеб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новые площадки откроются уже 4 мая — накануне Красной горки. Торжественные церемонии регистрации браков пройдут на Останкинской телебашне, в "Москвариуме", в планетарии, в особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке, в башнях "Меркурий" и "Федерация" в Москва-Сити, на стадионах "Спартак" и "Лужники" и других местах.

По словам мэра, это лучшие места столицы. Власти стремились учесть вкусы москвичей и сделать так, чтобы площадки находились в разных частях города. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов.

За регистрацию брака нужно будет заплатить 350 рублей, сообщает "Интерфакс". Подать заявление можно в отделах ЗАГС или через портал mos.ru.