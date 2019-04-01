ЦИК Украины обработал 70% протоколов: во второй тур выходят Зеленский и Порошенко

Центризбирком Украины официально заявил о необходимости второго тура выборов. По последним данным, ни один кандидат уже не наберет большинства голосов. К 12.00 (по московскому времени) подсчитано более 70 процентов протоколов (70,61).

Позиции кандидатов при этом не изменились. В лидерах остается Владимир Зеленский с результатом более 30 процентов (30,46). У действующего президента Порошенко чуть более 16 процентов (16,18). Совсем немного отстает от него лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее около 13 процентов (13,15).

Представитель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко — на четвертом месте. У него 11,54 процента.

На участки пришли более 63 процентов избирателей, это почти 19 миллионов человек.

Вместе с тем возможности голосовать Киев лишил около 10 миллионов украинцев, в том числе жителей народных республик Донбасса, а также граждан Украины, которые временно находятся на территории России.

И впервые на этих выборах не было российских граждан в качестве наблюдателей.