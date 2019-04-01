Кремль оценит выборы на Украине лишь после второго тура

В Кремле считают, что давать оценку выборам на Украине пока рано – впереди второй тур, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал говорить и об отношении к результату Владимира Зеленского, который лидирует по итогам первого тура, передает ТАСС.

Песков также прокомментировал слова главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова – он рекомендовал Госдуме принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины. Песков указал, что это позиция депутатов, а внешнюю политику страны в России определяет президент – это прописано в Конституции.

Первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. По итогам обработки 70 процентов бюллетеней лидирует Владимир Зеленский. На втором месте действующий президент Петр Порошенко, на третьем — Юлия Тимошенко.