КХЛ назвала лучших хоккеистов месяца

Континентальная хоккейная лига на основании статистических данных определила лауреатов марта в четырех номинациях. Лучшим вратарем прошедшего месяца стал Илья Сорокин из ЦСКА. В восьми из девяти матчей марта он добился победы, оформив один "сухарь". Армейский голкипер отразил 96,07% бросков.

Среди игроков обороны не было равных одноклубнику Сорокина Мэту Робинсону. Канадский защитник красно-синих набрал в 9 играх 5 (2+3) очков. При этом обе его шайбы оказались победными.

Лучшим нападающим стал форвард СКА Никита Гусев. На его счету 15 (7+8) баллов в 11 играх. Новичком месяца признан защитник ярославского "Локомотива" Даниил Мисюль, отметившийся дебютным голом в КХЛ в ворота ХК "Сочи".