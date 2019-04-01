Спасатели с борта Ка-32 оценили масштабы весеннего паводка в Приладожье

В Ленинградской области готовятся к весеннему паводку. Состояние самых опасных рек с борта вертолета Ка-32 оценивали специалисты МЧС. Маршрут проложили в местах, где в Ладожское озеро впадают реки Сясь, Паша, Свирь и Оять.

В этом году количество снега в лесах Ленинградской области в три раза превышает норму, поэтому угроза паводка сохраняется высокой. Период интенсивного таяния уже начался. В зоне потенциального подтопления тридцать населенных пунктов, наибольшая опасность грозит Тихвину. Как напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", специалисты из областного управления МЧС две недели назад взрывами разбили ледовый панцирь вдоль ладожского берега в устьях рек.

Первые итоги ледовой разведки показывают, что уровень талой воды пока в норме. Съиграло на руку резкое похолодание на прошлой неделе, которое замедлило интенсивное таяние снегов. Вместе с тем, спасатели продолжают наблюдать за рыбаками, которые минуя запрет выходят на лёд. Поэтому спасатели организовали дежурство в местах промысла.