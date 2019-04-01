Суд огласит приговор Дарье Переверзевой, обвиняемой в убийстве собственной семьи

Московский областной суд, как ожидается, огласит приговор 26-летней Дарье Переверзевой, которую обвиняют в убийстве матери, а также двух братьев и сестры. В сентябре 2014 года тела погибших обнаружили в сгоревшем коттедже в Химках.

Как стало известно, устроил жестокую расправу жених Дарьи. Его уже приговорили к пожизненному сроку, но заказчицей преступления считают саму Переверзеву. По версии следствия, убийство родных она организовала, рассчитывая получить деньги и недвижимость семьи.

"В ходе следствия был проделан большой объем работы — порядка 50 допросов, не менее 20 экспертиз. Установлены истинные мотивы совершенного преступления, в том числе подтверждается причастность к нему Дарьи Переверзевой", — рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.