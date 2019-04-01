Выкупленная у участника "Дома-2" львица попала на операционный стол

Сотрудники центра реабилитации диких животных выкупили на собранные деньги молодую львицу Симону у участника "Дома-2" Александра Васюковича в начале текущего года.

Ранее мужчина устраивал с животным фотосессии, однако по мере роста хищника решил от него избавиться — зимой соседи Александра нередко видели на улице Симону без присмотра.

Специалисты обнаружили у выкупленного животного рахит, требующий оперативного вмешательства — кости передних лап, пораженные патологией из-за неправильного ухода, росли неравномерно. Львице было больно и трудно ходить.

Два дня назад девятимесячной самке льва была сделана операция на передней левой лапе. Хирургическое вмешательство прошло успешно — был удален небольшой фрагмент локтевой кости, связывающий ее с лучевой.

Задержка развития локтевой кости перестанет сдерживать рост лучевой, на которую приходится основная нагрузка при ходьбе.

В настоящее время Симона чувствует себя хорошо и даже играет с людьми, ухаживающими за ней. На ноге останется небольшой шрам, однако его не будет видно под шерстью. Львице дают обезболивающие препараты — лапа побаливает, однако вскоре, как говорят врачи, животное перестанет в них нуждаться.