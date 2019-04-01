В Красноярске сотрудники ФСБ пресекли межрегиональный канал сбыта наркотиков

Федеральная служба безопасности перекрыла крупный канал поставки наркотических веществ в Красноярский край. В конце января двое жителей краевого центра приобрели в Петербурге большую партию наркотиков и отправили в Красноярск своему сообщнику. Он был задержан в аэропорту в момент получения товара.

Оперативники обнаружили в посылке 2 килограмма запрещенных веществ, в том числе более 600 граммов кокаина. Зелье было спрятано в стиральной машине. По предварительным оценкам, общая стоимость партии на черном рынке могла достигать 7 миллионов рублей.

Как выяснилось, мужчины продавали наркотики через интернет-магазин. Сотрудникам ФСБ удалось выявить множество закладок и целую сеть точек сбыта, сообщает ГТРК "Красноярск".