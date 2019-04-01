В московских детских домах прошел традиционный "День Аиста"

В Москве прошел "День Аиста": эта благородная акция помогает будущим приемным родителям и детям лучше узнать друг друга. В столичных детдомах сейчас почти полторы тысячи ребят ждут усыновления. Главная задача таких встреч — дать возможность взрослым оценить свои силы и принять верное решение.

- А еще покружишься?

- Да!

- Ох ты, осторожно!

Этого дня дети очень ждали: столько внимания, улыбка не сходит с лица. Малыши показывают взрослым гостям свои игрушки, вместе рисуют и мастерят поделки.

"День Аиста" — это огромный для нас праздник, мы к нему очень готовимся, очень ожидаем", — говорит педагог-психолог Центра содействия семейному воспитанию Милана Игревская.

"День Аиста" проводят в московских детских домах уже шестой год подряд. Будущие приемные родители приходят, чтобы познакомиться с детьми и при необходимости задать вопросы специалистам.

"Я уже являюсь приемным родителем. И мы сюда пришли познакомиться еще с детками, так как в дальнейшем планируем еще принять в семью двоих — может быть, даже троих", — говорит Елена Лемешова.

Елена Обливанцева участвует в "Дне Аиста" впервые. Пришли всей семьей — с мужем и двумя детьми. Признается: уже сейчас готовы вернуться домой не одни.

- Жилплощадь позволяет, все позволяет, почему бы и нет? Детей мы любим.

- Сколько хотите взять детей?

- Троих!

- Еще троих?

- Да!

В 2012 году столичные детские дома преобразовали в центры содействия семейному воспитанию. Главное отличие — дети живут в помещениях квартирного типа по двое в комнатах, чтобы у каждого было свое личное пространство.

"Не только созданы бытовые условия, которые очень похожи на те, которые у нас в домашних московских квартирах, но и персонал работает в этих центрах именно по таким же семейным принципам", — говорит директор Центра содействия семейному воспитанию Марина Назаренко.

Сегодня в Москве больше 20 тысяч детей, которые остались без попечения родителей. Большинство ребят обрели новые семьи, но почти полторы тысячи все еще остаются в детских домах и ждут своих родителей.