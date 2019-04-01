Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве. Фотолента

Дача в подмосковном Болшеве — место, где Марина Цветаева провела последнее лето в кругу родных. В этом доме поэтесса прожила пять тревожных месяцев и покинула его в ноябре 1939 года — после того, как в августе арестовали ее дочь, а в октябре мужа.